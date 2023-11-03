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Позитив для оптимистов

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Президентом Украины может стать террорист

Президентом Украины может стать террорист

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, признанный в России экстремистом и террористом, заявил о намерении баллотироваться на пост президента и опубликовал в личном телеграм-канале свою предвыборную программу.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Он уже давненько шутки в эфир кидает про русскоязычных. Надеется на этом выиграть. Если за него проголосуют то точно  в стране идиотов теперь больше чем разумных людей думающих о последствиях...
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1 д.
Регина Толстоброва
Мама не горюй! какой из него президент. Еще один урод лезет во власть. Сейчас всего наобещает. наговорит и пролезет как нитка в иголку.
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1 д.
Иван Агеев
А шо делать? Других нема!
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1 д.

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