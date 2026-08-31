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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ISU опубликует список запасных на Гран-при после Kinoshita Cup

Международный союз конькобежцев (ISU) в скором времени опубликует список запасных, которые могут претендовать на участие в серии Гран-при сезона-2026/27.

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