Цаликов принял участие в испытании перспективных БПЛА

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов принял участие в испытании перспективных беспилотников и средств по противодействию FPV-дронам в учебно-техническом центре в Южном военном округе.
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