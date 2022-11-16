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В России упали продажи книг – читать некому

В России упали продажи книг – читать некому

В России пятый год продолжается падение продаж книг. С 2017-го по 2021-й показатель упал на 15,8%. Как сообщает BuisnessStat, которое провело исследование, негативная тенденция, в первую очередь, связана с сокращением численности населения страны.

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