В России упали продажи книг – читать некому

В России пятый год продолжается падение продаж книг. С 2017-го по 2021-й показатель упал на 15,8%. Как сообщает BuisnessStat, которое провело исследование, негативная тенденция, в первую очередь, связана с сокращением численности населения страны.
В России пятый год продолжается падение продаж книг. С 2017-го по 2021-й показатель упал на 15,8%. Как сообщает BuisnessStat, которое провело исследование, негативная тенденция, в первую очередь, связана с сокращением численности населения страны.
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