Магнитные бури в феврале 2024: подготовьтесь к трехдневной атаке с пиком 26 февраля Елена ГалицкаяПредупреждение об ожидаемых магнитных бурях в феврале этого года вызывает не только интерес, но и серьезные вопросы о подготовке и безопасности.