Магнитные бури в феврале 2024: подготовьтесь к трехдневной атаке с пиком 26 февраля Елена ГалицкаяПредупреждение об ожидаемых магнитных бурях в феврале этого года вызывает не только интерес, но и серьезные вопросы о подготовке и безопасности.
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