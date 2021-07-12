После измены не могу доверять парню

5МИНУТКАДети и семьяПосле измены не могу доверять парню Я защитила диплом в университете в Красноярске. Сейчас встречаюсь с парнем (ему 28 лет) почти 5 месяцев.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaИспугалась - бойся дальше. Конечно, если родители обещали квартиру купить, с работой помочь, зачем тебе самостоятельная жизнь? Поплачь, посмотри на коробочки, и езжай в свою деревню)))Татьяна РогозинскаяА замуж парень не предлагал? Только пожить вместе?White VolgaНечего надеяться на парня с его квартирой и на родителей, которые обещали купить квартиру. Если ты дипломированный специалист, то живи, работай, покупай жилье. А парень, если он изменил на стадии отношений, то и вступив в брак будет изменять.Lena HeidelЯ не все поняла. Училась в Красноярске, получила диплом, но друзей не завела. Почему? Что мешает искать работу самой? 23 года это не так мало.Lena HeidelС другой стороны, можно и съезжаться с парнем, если он так уж нравится и разобраться в своих чувствах и желаниях. Кто знает, может и сладитсяVera DobryaginaДа ничего там не сладится. По стилю изложения и по описанию обстоятельств, все ясно с этой девушкой. Как это во время учёбы не завести друзей? Живя в общежитии? Почему тебе в самом начале отношений уже изменяют? 23 года, а впечатление, что ещё школу не закончила. Инфантилка, размышляющая о купленных квартирах и родительской помощи. Думается, парень там давно уже разобрался.Елена игрикНужно сразу расставлять границы: через год, если у нас все нормально, либо женимся, либо расходимся, и не беременеть. Держать слово ровно год. Девушка либо выйдет замуж, либо у нее просто был хороший год. И то, и другое неплохо.ТИТатьяна ИвановаНе понятно, он замуж звал? если звал-то надо очень хорошо подумать. А если даже замуж не звал, то какое Вам дело до того с кем он спит? Он ничего вам не обещал, и не собирается обещать. "Строить семью" похоже вы просто нафантазировали, собирая в сумки коробочки.Комментировать
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