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Макрон: лидеры ЕС прибыли в Киев обсуждать мир, суверенитет и будущее Украины

Макрон: лидеры ЕС прибыли в Киев обсуждать мир, суверенитет и будущее Украины

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину, чтобы обсудить мир, суверенитет и будущее республики.

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