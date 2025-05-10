Макрон: лидеры ЕС прибыли в Киев обсуждать мир, суверенитет и будущее Украины

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину, чтобы обсудить мир, суверенитет и будущее республики.
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