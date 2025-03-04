В Госдуме рассказали, у кого есть право на досрочную пенсию в 2025 году

Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ТАСС, какие категории граждан могут рассчитывать на досрочное пенсионное обеспечение в 2025 году, как оформить статус досрочного пенсионера и возможно ли дальнейшее трудоустройство после его получения.