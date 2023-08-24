Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Глушаков о продолжении карьеры: «В любой момент готов усилить любую команду»

Глушаков о продолжении карьеры: «В любой момент готов усилить любую команду»

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе – и все.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх