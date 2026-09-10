Стало известно, в какие вузы поступили орловские стобалльники

В 2026 году орловские одиннадцатиклассники показали достойные результаты на ЕГЭ, побив рекорд прошлых лет по количеству стобалльных работ.
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