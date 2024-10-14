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Аргументы и Факты

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Сийярто заявил, что США пытались вмешаться в венгерские выборы в 2022 году

Сийярто заявил, что США пытались вмешаться в венгерские выборы в 2022 году

Соединенные Штаты пытались помешать проведению честных парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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