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Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились и достигли $44,9 млрд

Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились и достигли $44,9 млрд

Золотовалютные резервы Узбекистана по сравнению с прошлым месяцем увеличились на $2 млрд и достигли $44,9 млрд, сообщает 7 марта пресс-служба Центробанка Узбекистана в своем отчете «Международные резервы Республики Узбекистан».

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