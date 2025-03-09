Золотовалютные резервы Узбекистана увеличились и достигли $44,9 млрд

Золотовалютные резервы Узбекистана по сравнению с прошлым месяцем увеличились на $2 млрд и достигли $44,9 млрд, сообщает 7 марта пресс-служба Центробанка Узбекистана в своем отчете «Международные резервы Республики Узбекистан».
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