Цена нефти Brent превысила $107 за баррель

После переноса встречи по судоходству в Ормузском проливе стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре этого года выросла до $107,77 за баррель, передает РИА Новости.
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