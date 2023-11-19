Воскресное: Врачи в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

Информацию об этом письме начали распространять ресурсы Инсайдер и Медуза, базирующиеся в Латвии, автор письма Ванюков, проживающий в Латвии. И не факт, что это письмо подписал кто-то ещё, кроме Ванюкова!

Всех, кто выступил реально за её освобождение - направить на передовую в медсанбаты и санинструкторами в передовые части. Пусть повоюют, а потом высказываются!

ВЛАДИМИР ЛАПИН

да похоже здесь я немного оступился, но тогда нужно брать за попу и другие места, тех э-э-э, нехороших людей, а по русски журналюг, которые публикуют эту непроверенную информацию для населения, для которых главное как я это понимаю, опубликовать всё что хочу, накакать на правду и истину, получить за это денежку, а дальше хоть трава не расти.