Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Воскресное: Врачи в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

Воскресное: Врачи в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

advisor   Свои подписи под документом поставили 247 врачей. Изумительно, граждане, четверть тысячи врачей.

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Комментарии
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Александр Симаков
Информацию об этом письме начали  распространять ресурсы Инсайдер и Медуза, базирующиеся в Латвии,   автор письма Ванюков, проживающий в Латвии.  И не  факт, что это письмо подписал кто-то ещё, кроме Ванюкова!
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18 час.
Владимир Бурмистров
Всех, кто выступил реально за её освобождение - направить на передовую в медсанбаты и санинструкторами в передовые части. Пусть повоюют, а потом высказываются!
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15 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да похоже здесь я немного оступился, но тогда нужно брать за попу и другие места, тех э-э-э, нехороших людей, а по русски журналюг, которые публикуют эту непроверенную информацию для населения, для которых главное как я это понимаю, опубликовать всё что хочу, накакать на правду и истину, получить за это денежку, а дальше хоть трава не расти.
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15 час.

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