Авторы Dying Light 2 подтвердили бесплатную раздачу сюжетного дополнения к игре. Команда активно работает над вторым DLCНа днях польская студия Techland обрадовала поклонников зомби-экшена Dying Light 2 скорым выходом масштабного обновлениям.
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