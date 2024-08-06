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ВСУ впервые атаковали Луганск ракетами ATACMS

ВСУ впервые использовали дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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