Индия приближается к соглашению с Tesla об импорте электромобилей и открытии завода

Индия приближается к соглашению с Tesla, которое позволит компании Илона Маска поставлять свои электромобили в страну в следующем году и открыть собственный завод в течение двух лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.
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