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Специалист Булаева: ребенка нужно тщательно подготовить к отдыху в лагере

Специалист Булаева: ребенка нужно тщательно подготовить к отдыху в лагере

Для любого ребенка отдых в детском лагере является важным этапом в развитии и социализации. Чтобы все прошлось без лишних проблем, нужно тщательно подготовиться к поездке, в том числе не забыть про правильный психологический настрой, предупредили эксперты в беседе с 360.

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