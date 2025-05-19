Специалист Булаева: ребенка нужно тщательно подготовить к отдыху в лагере

Для любого ребенка отдых в детском лагере является важным этапом в развитии и социализации. Чтобы все прошлось без лишних проблем, нужно тщательно подготовиться к поездке, в том числе не забыть про правильный психологический настрой, предупредили эксперты в беседе с 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии