На Смоленщине состоится единый день приёмов участников СВО и их семей

В ближайшую пятницу смоленские бойцы и ветераны, а также их родные смогут получить консультации по вопросам социальной поддержки «Единая Россия» проведет по Смоленской области общий день приёмов участников специальной военной операции и членов их семей.
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