Осень перемен для российских автомобилистов: что изменится на дорогах с сентября 2026 года

Российских водителей ждёт насыщенная осень: с начала сентября и до конца года вступает в силу целый комплекс изменений, которые затронут практически все стороны автомобильной жизни — от документов и техосмотра до стоимости ремонта, ОСАГО, дорожной инфраструктуры и правил использования электросамокатов.