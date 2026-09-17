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FTimes

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Осень перемен для российских автомобилистов: что изменится на дорогах с сентября 2026 года

Российских водителей ждёт насыщенная осень: с начала сентября и до конца года вступает в силу целый комплекс изменений, которые затронут практически все стороны автомобильной жизни — от документов и техосмотра до стоимости ремонта, ОСАГО, дорожной инфраструктуры и правил использования электросамокатов.

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