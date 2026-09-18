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Ямаль об ЛЧ: «Барсе» сложнее всего против «Баварии» и «ПСЖ» – они делают ставку на физику, надо много бегать и сохранять концентрацию. С «Арсеналом» важнее тактика и контроль мяча»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о Лиге чемпионов  как одной из главных целей сине-гранатовых в этом сезоне.

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