За незаконное обналичивание более 500 млн рублей осудили двоих ижевчан

По данным предварительного следствия, 35-летний мужчина и 43-летняя женщина в течение нескольких лет по заказу юридических лиц обналичивали деньги, перечисляя их на счета 36 подконтрольных организаций, которые они специально создали для обнала.
По данным предварительного следствия, 35-летний мужчина и 43-летняя женщина в течение нескольких лет по заказу юридических лиц обналичивали деньги, перечисляя их на счета 36 подконтрольных организаций, которые они специально создали для обнала.
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