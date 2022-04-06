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За незаконное обналичивание более 500 млн рублей осудили двоих ижевчан

За незаконное обналичивание более 500 млн рублей осудили двоих ижевчан

По данным предварительного следствия, 35-летний мужчина и 43-летняя женщина в течение нескольких лет по заказу юридических лиц обналичивали деньги, перечисляя их на счета 36 подконтрольных организаций, которые они специально создали для обнала.

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