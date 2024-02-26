Премьер Чехии: Инициативу о закупке снарядов для Украины поддержат 15 стран

Примерно 15 государств могут присоединиться к инициативе Чехии о покупке боеприпасов для Украины. Об этом по итогам конференции по вопросу поддержки Украины в Париже заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, его слова передает чешское агентство СТК.
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