Премьер Чехии: Инициативу о закупке снарядов для Украины поддержат 15 стран

Примерно 15 государств могут присоединиться к инициативе Чехии о покупке боеприпасов для Украины. Об этом по итогам конференции по вопросу поддержки Украины в Париже заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, его слова передает чешское агентство СТК.