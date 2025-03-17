В сообществе собаководов возмутились отсутствием проекта против хозяев собак-убийц

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко прокомментировала новый законопроект депутата Госдумы Владимира Бурматова, который предусматривает до трех лет лишения свободы для владельцев собак, чьи питомцы стали причиной гибели человека.
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