«Это наше дело»: Путин об отношениях России и КНДР

Как именно Россия будет сотрудничать с КНДР (неофициальное название Северная Корея), дело РФ. Такими словами президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам казанского саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос иностранного журналиста.
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