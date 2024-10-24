«Это наше дело»: Путин об отношениях России и КНДР

Как именно Россия будет сотрудничать с КНДР (неофициальное название Северная Корея), дело РФ. Такими словами президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам казанского саммита БРИКС, отвечая на соответствующий вопрос иностранного журналиста.