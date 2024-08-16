Украинец с российским гражданством получил 15 лет за работу на СБУ

Получивший российский паспорт украинец Георгий Табуев рассказал РИА Новости, что был завербован украинскими спецслужбами при переходе на российскую сторону в ноябре 2022 года и по их заданию фотографировал российские объекты и получал посылки со взрывчаткой.
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