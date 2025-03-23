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Индейцы майя называли этот напиток "даром богов, продлевающим жизнь". Что за напиток и в чем его польза

Индейцы майя называли этот напиток "даром богов, продлевающим жизнь". Что за напиток и в чем его польза

Индейцы майя и ацтеки считали какао особенным напитком. Племена майя использовали его в своих обрядах, ассоциируя плоды с сердцем, а напиток - с кровью, а ацтеки считали даром своего бога и использовали, как платежное средство.

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