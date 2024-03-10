Глава МККК встретилась в Катаре с главой политбюро ХАМАС

Глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась в Катаре с руководителем политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудила пути улучшения соблюдения международного гуманитарного права в секторе Газа и Израиля.
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