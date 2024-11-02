НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Мостовой о красной Литвинову: «Я бы отменил, Руслан просто держал Рошу, чтобы он еще кого-то не шпилянул! Момент с Виллианом – однозначно удаление»

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0). Виллиан Роша и Руслан Литвинов получили красные карточки в начале второго тайма за участие в потасовке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх