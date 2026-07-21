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Русская весна

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МВФ с опозданием утвердил Украине $690 млн, но почти все придется отдать обратно

МВФ с опозданием утвердил Украине $690 млн, но почти все придется отдать обратно

МВФ с опозданием утвердил Украине $690 млн, но почти все придется отдать обратно. Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине нового кредитного транша в $690 млн по 4-летней кредитной программе EFF, и они будут фактически перечислены в ближайшие дни.

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