Политнавигатор Μигpaнты, κοтοpыe пepeeɜжaют в Ροccию ceмьями, вο втοpοм-тpeтьeм пοκοлeнии – пοлнοcтью οбpуceют.
Депутат Матвейчев: Разбавим таджиков неграми – и все обрусеют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Если папуасы отслюнявять таким, как Матвейчев, то и их завезут. Барыгам пофигу на ком бабки делать.
Ответить
4 час.
людочка
В нашем районе,кстати, негры уже вовсю работают , под руководством армянина укладывают бардюр и а фальтирубт дорожки. Так что это однозначно далеко не фейк!
Ответить
1 час.
Александр Рожков
А я то думаю, кто же это надоумливает наши власти проводить такую великолепную миграционную политику в России? Теперь понятно, какой выдающийся масштабный мыслитель современности это делает! Да это наш дарагой Матвеичев и надоумливает...!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии