Депутат Матвейчев: Разбавим таджиков неграми – и все обрусеют

ГМ Георгий Михалев Если папуасы отслюнявять таким, как Матвейчев, то и их завезут. Барыгам пофигу на ком бабки делать.

людочка В нашем районе,кстати, негры уже вовсю работают , под руководством армянина укладывают бардюр и а фальтирубт дорожки. Так что это однозначно далеко не фейк!