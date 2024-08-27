ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Депутат Матвейчев: Разбавим таджиков неграми – и все обрусеют

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Если папуасы отслюнявять таким, как Матвейчев, то и их завезут. Барыгам пофигу на ком бабки делать.
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4 час.
людочка
В нашем районе,кстати, негры уже вовсю работают , под руководством армянина укладывают бардюр и а фальтирубт дорожки. Так что это однозначно далеко не фейк!
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1 час.
Александр Рожков
А я то думаю, кто же это надоумливает наши власти проводить такую великолепную миграционную политику в России? Теперь понятно, какой выдающийся масштабный мыслитель современности это делает! Да это наш дарагой Матвеичев и надоумливает...!
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1 час.

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