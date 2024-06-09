Welt am Sonntag: Берлин не поддержал план Макрона по инструкторам для Украины

Global look press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency Власти Германии выступают против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции по отправке на Украину инструкторов стран НАТО.
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