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Служебные романы советских актёров: «Отелло», «Кубанские казаки» и ещё три истории любви

Служебные романы советских актёров: «Отелло», «Кубанские казаки» и ещё три истории любви

В советском кино съёмочная площадка нередко становилась местом, где рабочие отношения незаметно переходили в личные.

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