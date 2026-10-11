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Царьград

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В Краснодаре за сутки пресекли 509 нарушений ПДД

В Краснодаре за сутки пресекли 509 нарушений ПДД

В Краснодаре за сутки рейда с участием 109 сотрудников правоохранительных органов пресекли 509 нарушений ПДД, большинство из которых связаны с чрезмерной тонировкой стёкол.

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