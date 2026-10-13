Жители еще 42 аварийных домов Фрязина переедут в новостройки

Во Фрязине планируют переселить более 1,5 тысячи жителей 42 ветхих домов. Для этого на территории бывшей военной части построят жилой комплекс из 12 многоквартирных домов разной этажности.
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