Елена Исинбаева: закрытие благотворительного фонда и новый бизнес на Западе Елена ГалицкаяВ последнее время в СМИ возникла волна разговоров вокруг Елены Исинбаевой, бывшей спортсменки и олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом.