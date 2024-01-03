ЦБ теперь может ограничивать операции на финансовом и валютном рынках

Банк России получил право ограничивать операции на финансовом и валютном рынках. Дополнительные полномочия даны регулятору вступившим в силу с 1 января 2024 года законом, который приняла Госдума с целью защитить рынки от внешних влияний, а также сохранить их стабильность в экстремальных условиях.