Захарова о желании Макрона пожать руку Лаврову: проводит политику «двух стульев»

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите «Большой двадцатки» (G20) в бразильском Рио-де-Жанейро, вероятно, демонстрирует политику «двух стульев» Парижа.
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