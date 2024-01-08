Глава волгоградского МЧС пожелал рака семье написавшего на него жалобу

Рууд Липатов

Конченный ПОДОНОК!!! Долго думал какое определение дать этой мерзости. Николай Любавин - это ЧУШПАНИСТЫЙ ЧУШПАН на государевой службе! Фекалий тебе полный рот! Если хочешь со мной поговорить, черкни пару слов, я подъеду, и, только для того чтобы плюнуть в твоё свиное мурло!