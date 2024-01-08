Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин оказался в центре скандала, после того как пожелал онкологии семье подавшего на него жалобу сотрудника.
Глава волгоградского МЧС пожелал рака семье написавшего на него жалобу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НГ
Нина Генонова
Вот к чему приводит вседозволенность,мразота привыкла,давно не пугана
Ответить
13 час.
АВ
Алексей Васильев
Пора начальничку отдохнуть от трудов тяжких...
Ответить
8 час.
Рууд Липатов
Конченный ПОДОНОК!!! Долго думал какое определение дать этой мерзости. Николай Любавин - это ЧУШПАНИСТЫЙ ЧУШПАН на государевой службе! Фекалий тебе полный рот! Если хочешь со мной поговорить, черкни пару слов, я подъеду, и, только для того чтобы плюнуть в твоё свиное мурло!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии