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Глава волгоградского МЧС пожелал рака семье написавшего на него жалобу

Глава волгоградского МЧС пожелал рака семье написавшего на него жалобу

Начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин оказался в центре скандала, после того как пожелал онкологии семье подавшего на него жалобу сотрудника.

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Комментарии
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НГ
Нина Генонова
Вот к чему приводит вседозволенность,мразота привыкла,давно не пугана
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13 час.
АВ
Алексей Васильев
Пора начальничку отдохнуть от трудов тяжких...
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8 час.
Рууд Липатов
Конченный ПОДОНОК!!! Долго думал какое определение дать этой мерзости. Николай Любавин - это ЧУШПАНИСТЫЙ ЧУШПАН на государевой службе! Фекалий тебе полный рот! Если хочешь со мной поговорить, черкни пару слов, я подъеду, и, только для того чтобы плюнуть в твоё свиное мурло!
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8 час.

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