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Донорами крови стали уссурийские спасатели

Донорами крови стали уссурийские спасатели

Уссурийские сотрудники МЧС стали донорами крови. Жест доброй воли не был приурочен к каким-бы то ни было акциям, спасатели намерены сдавать кровь на регулярной основе, сообщает ИА UssurMedia.

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