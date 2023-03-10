Главные интриги 19тура РПЛ

В пятницу стартует 19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Как проявит себя Артем Дзюба после того, как его достижения не заметили в сборной России, чего ждать от противостояния тренеров «Динамо» и «Краснодара» — в материале «РБК Спорт» Черданцев поможет "Спартаку" криками затушить "Факел", бразильцы "Зенита" постараются успеть за Неценко, которого будет пытаться остановить Паша Богданов, а Генич продолжит свой спор с Дзюбой, кто сколько голов забьет и кто кому "втащит" Турнирная таблица после 18 туровСписок лучших бомбардиров РПЛ «Ахмат» — «Локомотив»11 марта, 16:30«Ахмат арена» (Грозный)Фото: Бобылев Сергей/ТАСС «Локомотив» постепенно выходит из подвала турнирной таблицы.
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