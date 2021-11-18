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«Неудачная попытка оправдаться»: эксперт рассказал, мог ли Рашкин случайно застрелить лося

«Неудачная попытка оправдаться»: эксперт рассказал, мог ли Рашкин случайно застрелить лося

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося во время охоты. Парламентарий записал видео, в котором рассказал, что 29 октября по приглашению друзей отправился в Саратовскую область, чтобы отдохнуть и поохотиться.

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