Житель Архангельска 17 раз выиграл суд за опоздания автобусов

17 решений в пользу местного жителя, который обратился с исками к транспортной компании из-за опозданий автобусов, вынес в течение января-марта Соломбальский районный суд Архангельска, сообщает 21 апреля пресс-служба суда.
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