Украину накрыло цунами огня: Карта специальной военной операции на Украине на 23 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваС раннего утра 16 апреля на территории Украины вновь раздавались оглушительные взрывы — серия массированных ударов, нанесённых российскими дронами и высокоточными средствами поражения, охватила сразу несколько областей страны.