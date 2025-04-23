Украину накрыло цунами огня: Карта специальной военной операции на Украине на 23 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваС раннего утра 16 апреля на территории Украины вновь раздавались оглушительные взрывы — серия массированных ударов, нанесённых российскими дронами и высокоточными средствами поражения, охватила сразу несколько областей страны.
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