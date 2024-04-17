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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева о жизни после спорта: «Не знаю, кто я – катаюсь, появляюсь и там и сям, перегруз дикий. Прорабатываю эту тему с психологом»

– Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры. – Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства – наверное.

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