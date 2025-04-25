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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Байум – 2-й среди самых молодых игроков «Миннесоты» с набранным очком в плей-офф. Он дебютировал в НХЛ в серии с «Вегасом»

Защитник ассистировал Кириллу Капризову при игре в большинстве в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:2, 2-1).

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