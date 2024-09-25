Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ — дочь крупного бизнесмена

Valentina hohlova

нравится наше правосудие? нравится вышка, нравится что ребята мужики наши герои погибают ежедневно да, не в той пропорции что хуторские а за что они погибают - за этих тварей б-дей! А они придут выжившие кто-то без рук без ног. А эта с-ка тварь еще посмеётся думаю и не только. Почему она до сих пор в ВУЗЕ почему не вызвали папашку миллиардерного? БУРДА - значит Польша . Выводы сами собой напрашиваются. Связь с нацистской Польшей, катаются туда сюда. Вот и живите дорогие товарищи в этом гнойнике. ВЫ еще получите от дочек-шалав. Хорошо что мы уходим и не увидим позора каких то нюшек одевающихся по выкройкам Бурды. и снова на те же грабли - бурда отличный польский журнал а у нас за тридцать ле так для женщин ничего не сделали ни журналов ни одежды модной и проч. Одна похвальба и девки дрянь предательницы а кто эта пигалица - она враг с такими же подружками.