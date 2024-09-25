Студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александра Дорошенко выложила в Сеть ролик, где плюёт (в буквальном смысле слова) на плакат о контрактной службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Плюнувшая на плакат с изображением российских военных студентка ВШЭ — дочь крупного бизнесмена
Комментарии
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Vlad Dirkin
Ну, прям ща начнется цирк... Деффочка спрыгнула по-минималке, а к диплому административку снимут. Зато - какая реклама!
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1 час.
Valentina hohlova
нравится наше правосудие? нравится вышка, нравится что ребята мужики наши герои погибают ежедневно да, не в той пропорции что хуторские а за что они погибают - за этих тварей б-дей! А они придут выжившие кто-то без рук без ног. А эта с-ка тварь еще посмеётся думаю и не только. Почему она до сих пор в ВУЗЕ почему не вызвали папашку миллиардерного? БУРДА - значит Польша . Выводы сами собой напрашиваются. Связь с нацистской Польшей, катаются туда сюда. Вот и живите дорогие товарищи в этом гнойнике. ВЫ еще получите от дочек-шалав. Хорошо что мы уходим и не увидим позора каких то нюшек одевающихся по выкройкам Бурды. и снова на те же грабли - бурда отличный польский журнал а у нас за тридцать ле так для женщин ничего не сделали ни журналов ни одежды модной и проч. Одна похвальба и девки дрянь предательницы а кто эта пигалица - она враг с такими же подружками.
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1 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Дырочке 18, а она по барам шляется, к тому же пьяная, а возможно и накуренная. Такое воспитание, она с малых лет ростёт среди бурды, плейбоя,ждать лучшего, глупость. Эта типичная ситуация со всеми мажорами, они все на одно лицо. Эта малолетка не интересна. Интересно другое, почему во всех этих случаях явные предатели, ненавистники России публично получают по минималке, а за кадром возможно и поощрение? И кто этот таинственный определяющий этим предателям такие "меры наказания"? Все дискутирующие ругают вшэ и эту дуру, а почему не требуету наказание тех лиц, которые не закрывают эту вшу, и кто определил эти жалкие для медиамагната 40 тысяч ₽? Ищите корень, а не рубите ветки.
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59 мин.
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