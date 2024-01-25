Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины

Весь день все рассуждают о смыслах поступка киевского режима. В условиях тотальных поражений в зоне СВО, когда украинские силы сдаются целыми группами, сбитый самолет с пленными на какое-то время, конечно, отобьет желание складывать оружие.
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