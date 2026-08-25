Орловские власти снова не нашли строителей Южного подъезда к Мценску

Южный подъезд к Мценску в очередной раз остался без подрядчика. Подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Южный подъезд к Мценску.
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