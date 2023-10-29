Татьяна Монтян: Эрдоган зажигает огни на массовом митинге против Израиля: что это значит для Ближнего Востока?

28 октября в Стамбуле прошел массовый митинг против действий Израиля в Палестине. На мероприятии выступил президент Турции Эрдоган (в шарфике в цветах флага Палестины), который жег глаголом так, что Лукашенко и Ким Чен Ын синхронно заявили о скором начале Третьей Мировой войны.
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